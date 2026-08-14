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Tennisser Shelton wint voor tweede keer op rij in Montreal

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 8:13
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MONTREAL (ANP) - Ben Shelton heeft voor de tweede keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan rekende in de finale af met zijn landgenoot Brandon Nakashima: 6-3 7-6 (4).
De 23-jarige Shelton was als vijfde geplaatst en won zijn zevende titel. Hij zegevierde dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Hij klimt met zijn toernooizege naar de zesde positie van de wereldranglijst.
De 25-jarige Nakashima greep naast zijn tweede toernooizege. Hij won vier jaar geleden in San Diego. Nakashima stijgt naar de 22e positie van de wereldranglijst.
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