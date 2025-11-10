ECONOMIE
Amazon aangeklaagd om verkoop sekspoppen met kinderlijk uiterlijk

Economie
door anp
maandag, 10 november 2025 om 17:02
STOCKHOLM (ANP/BELGA) - De Zweedse kinderrechtenorganisatie ChildX heeft een klacht ingediend tegen Amazon en twee andere webshops om de verkoop van sekspoppen met kinderlijk uiterlijk. De klacht volgt op dagenlange ophef rond de Chinese webwinkel Shein in Frankrijk.
De Franse autoriteiten dreigden Shein tijdelijk te blokkeren nadat duidelijk was geworden dat via Shein sekspoppen met een kinderlijk uiterlijk te koop werden aangeboden.
ChildX noemt Amazon wel, terwijl het de namen van twee kleinere webwinkels niet wil vermelden om er geen extra internetverkeer naartoe te leiden. De ene is in Zweden gevestigd en de andere in China.
De kinderrechtenorganisatie wil dat de Zweedse regering de zwarte lijst voor pedopornografische websites uitbreidt, zodat meer sites worden verbannen "die misbruik van kinderen aanmoedigen of vergemakkelijken". De websites zouden verboden moeten worden, klinkt het.
