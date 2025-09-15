ECONOMIE
Trump wil geen investeerders afschrikken met arrestatie arbeiders

Economie
door anp
maandag, 15 september 2025 om 00:14
WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump zei zondagavond dat buitenlandse werknemers in de Verenigde Staten "welkom" zijn en dat hij investeerders niet wil "afschrikken". Hij reageerde daarmee op de onrust in Zuid-Korea na de arrestatie van 475 Zuid-Koreanen bij een immigratie-inval in een batterijfabriek in Georgia.
Volgens de immigratiedienst ICE verbleven de Koreanen illegaal in de VS of werkten zij zonder de juiste papieren mee aan de bouw van de fabriek van Hyundai en LG Energy Solution. Beelden van geketende arbeiders leidden in Zuid-Korea tot grote verontwaardiging. Seoul repatrieerde de groep vrijdag.
Trump benadrukte dat buitenlandse experts nodig zijn voor "complexe producten" zoals chips en halfgeleiders. Opvallend genoeg had hij eerder bedrijven juist gewaarschuwd zich strikt aan de Amerikaanse immigratiewetten te houden. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken reisde inmiddels naar Zuid-Korea om excuses aan te bieden voor het incident.
