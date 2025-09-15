ECONOMIE
Noord-Korea noemt zijn positie als kernwapenstaat onomkeerbaar

Samenleving
door anp
maandag, 15 september 2025 om 00:36
anp150925002 1
SEOUL (ANP) - Noord-Korea noemt zijn positie als kernwapenstaat onomkeerbaar. Dat zei de permanente vertegenwoordiging van Pyongyang bij de Verenigde Naties in Wenen, meldt staatspersbureau KCNA maandag. Daarmee wijst het land de Amerikaanse oproepen tot denuclearisatie resoluut van de hand.
"De status van de Democratische Volksrepubliek Korea als kernwapenstaat, die in de hoogste wet van de staat is vastgelegd, is onomkeerbaar", aldus de VN-missie.
Noord-Korea bekritiseerde de Amerikaanse druk tot ontwapening als een "provocatieve inmenging" in zijn binnenlandse aangelegenheden. Pyongyang verdedigde zijn kernwapens opnieuw als een "onvermijdelijke optie" om zich te beschermen tegen wat het "nucleaire dreigingen" van de Verenigde Staten noemt.
