Israël intensiveert bombardementen op Gaza-Stad bij bezoek Rubio

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 23:21
anp140925128 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - Israëlische troepen hebben zondag minstens dertig woongebouwen in Gaza-Stad verwoest en duizenden mensen uit hun huizen verdreven, melden Palestijnse functionarissen. Bij de aanvallen zijn sinds zonsopgang zeker 48 doden gevallen, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. De aanvallen vielen samen met een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio.
Israël heeft gezegd van plan te zijn de stad, waar ongeveer een miljoen Palestijnen schuilen, in te nemen. Het zegt dat te doen om de Palestijnse beweging Hamas uit te schakelen. Volgens critici is het werkelijke doel van Israël de Palestijnen uit de Gazastrook en andere Palestijnse gebieden te verjagen.
Rubio zei voor vertrek naar Israël dat Washington wil praten over de bevrijding van de 48 gijzelaars die nog in de Gazastrook worden vastgehouden en over de wederopbouw van de kuststrook. "Wat gebeurd is, is gebeurd", zei Rubio. "We gaan de Israëlische leiders ontmoeten. We gaan praten over wat de toekomst brengt."
