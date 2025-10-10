Trump wil geen ontmoeting meer met Xi voor handelsgesprek

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij "geen reden" meer heeft om zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping deze maand te ontmoeten voor handelsbesprekingen. Ook bereiden de Verenigde Staten eventuele forse verhogingen van de importheffingen op Chinese producten voor, schreef Trump op zijn berichtenplatform Truth Social.

Als reden wijst Trump naar de verregaande exportbeperkingen die China deze week aankondigde voor zeldzame aardmetalen, die onmisbaar zijn voor veel technologische toepassingen. "China zou op geen enkele manier de wereld op deze manier 'gevangen' mogen houden, maar dat lijkt al een hele poos hun plan te zijn geweest", schrijft Trump.

Trump zou Xi ontmoeten op de top van de Azië-Pacifische Economische Samenwerking in Zuid-Korea. Ze zouden daar onder andere praten over het handelsconflict dat dit jaar oplaaide toen de VS en China elkaar met steeds hogere importheffingen bestookten.

Controle zeldzame aardmetalen strenger

China voerde deze week de druk op met de aankondiging dat de exportcontroles voor zeldzame aardmetalen veel strenger worden. Bedrijven buiten China die bepaalde producten met zeldzame aardmetalen uit het Aziatische land maken, moeten daarvoor een vergunning aanvragen. Ook verplicht Beijing bedrijven wereldwijd een vergunning aan te vragen als ze Chinese technologie voor de winning van zeldzame aardmetalen gebruiken. Hiermee heeft China een zwaar drukmiddel, want het land produceert 90 procent van 's werelds zeldzame aardmetalen.

Trump maakt toespelingen op vergelijkbare tegenmaatregelen. "Voor ieder element dat zij monopoliseren, hebben wij er twee", schrijft hij. "Afhankelijk van wat China zegt over deze vijandelijke order, ben ik als president van de VS gedwongen om een financiële tegenzet te doen."