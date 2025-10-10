AEX sluit flink lager na geannuleerde ontmoeting van Trump en Xi

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag met een flink verlies gesloten. Beleggers leken te zijn geschrokken van een bericht van de Amerikaanse president op Truth Social. Hij schreef vrijdag dat hij de Chinese president Xi Jinping niet meer wil ontmoeten later deze maand om te onderhandelen over het handelsconflict tussen de twee landen.

Trump is van gedachten veranderd nadat China donderdag bekendmaakte exportcontroles op zeldzame aardmetalen aan te scherpen. Dat heeft gevolgen voor de Amerikaanse hightechsector. "Ik zou president Xi over twee weken ontmoeten tijdens de APEC-top in Zuid-Korea, maar nu lijkt daar geen reden meer voor te zijn", schreef Trump.

De AEX-index sloot 1,9 procent lager naar 940,46 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 906,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs lieten minnen zien tot 0,9 procent.

ArcelorMittal verliest 5,8 procent

Met name ArcelorMittal trok de index met hoofdfondsen naar beneden. De staalfabrikant verloor 5,8 procent, na een adviesverlaging van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Roestvrijstaalproducent Aperam stond onderin de MidKap met een min van 5,1 procent.

ASML zakte 4,2 procent. De bank Degroof Petercam heeft een adviesverlaging gegeven voor de chipmachinemaker. De bank gaf branchegenoot ASMI juist een koopadvies. Desondanks verloor dat aandeel 3 procent.

Consumentenvertrouwen

Beleggers keken vrijdag ook naar de voorlopige cijfers over het consumentenvertrouwen in oktober van de Universiteit van Michigan. De index daalde licht met 0,1 punt, van 55,1 in september naar 55 in oktober. Dat is wel hoger dan kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. Amerikaanse huishoudens lijken zich weinig aan te trekken van de overheidssluiting, hoewel hun zorgen over de arbeidsmarkt en inflatie aanhielden.

De olieprijzen gingen opnieuw omlaag, na de verliezen donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 4,2 procent goedkoper op 58,94 dollar. Brentolie kostte 3,8 procent minder op 6,75 dollar per vat. Shell stond ook bij de dalers in de AEX-index, met een min van 3,3 procent.

Verder kijken beleggers naar volgende week. Dan gaat het cijferseizoen echt van start. Onder meer ASML, sportschoolketen Basic-Fit en Fastned komen in Amsterdam met kwartaalresultaten.