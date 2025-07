Trump wil importheffing van 50 procent op koper

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij later op de dag een importheffing op koper aankondigt. Het metaal wordt aan de Amerikaanse grens met 50 procent belast, zei hij tegen journalisten bij een kabinetsvergadering.

De regering-Trump kondigde in februari een onderzoek aan naar de risico's van de koperimport voor de nationale veiligheid, wat vaak een voorbode is van importheffingen. Zo gingen aan heffingen op staal en aluminium ook dit soort onderzoeken vooraf.

Trump zei veel hogere importheffingen voor farmaceutische producten te willen instellen. Die zouden bedrijven over een tot anderhalf jaar moeten betalen. "Ze zullen voor een heel, heel hoog tarief worden belast, iets als 200 procent." Trump overweegt ook nog steeds importheffingen voor halfgeleiders in te stellen.

De prijs voor koper op de metalenbeurs Comex in New York piekte kort na de opmerking van Trump 17 procent tot een nieuw recordniveau, maar zakte later weer wat terug. De VS produceren zelf veel koper, maar zijn ook voor een groot deel afhankelijk van import uit Chili, Canada en Mexico. Naar verwachting stijgt de vraag naar koper de komende tijd wereldwijd, onder andere voor datacenters, de uitbreiding van elektriciteitsnetten en elektrische auto's.