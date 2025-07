Trump en Netanyahu praten opnieuw over Gaza

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij later op dinsdag opnieuw een ontmoeting heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Trump gaan ze het "bijna alleen maar" over Gaza hebben. "We moeten dat oplossen."

Netanyahu kwam maandag ook al langs in het Witte Huis voor een diner. Toen spraken ze ook al over een mogelijk snel staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Daar wordt over onderhandeld in Qatar en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt optimistisch te zijn dat er voor het eind van de week een bestand kan zijn.

"Het is een tragedie", zei Trump over de oorlog in Gaza toen hij aankondigde dat hij opnieuw met Netanyahu zal praten. "Hij wil het oplossen, ik wil het oplossen en volgens mij wil de andere kant dat ook."

Netanyahu heeft dinsdag ook al ontmoetingen gehad met de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson.