Trump wil volgende week kandidaat Fed-voorzitterschap bekendmaken

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump wil volgende week bekendmaken wie hij gaat voordragen als opvolger van voorzitter Jerome Powell bij de Amerikaanse centrale bank. De termijn van voorzitter Powell bij de Federal Reserve loopt in mei af.

De afgelopen tijd wordt al volop gespeculeerd over wie Powell gaat opvolgen bij de Fed. "We gaan volgende week het hoofd van de Fed aankondigen en het wordt een persoon die het, denk ik, goed zal doen", aldus Trump bij een kabinetsontmoeting. Trump herhaalde ook dat de rente te hoog is. "Onacceptabel hoog", aldus de president.

Trump heeft geregeld felle kritiek geuit op Powell en het beleid van de Fed. Hij wil dat de rente veel sterker wordt verlaagd om zo de economie te stimuleren. Woensdag hield de Fed de rente in de Verenigde Staten nog onveranderd. na drie eerdere verlagingen op rij.