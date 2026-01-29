Tientallen mensen bij protest tegen politiegeweld in Utrecht

UTRECHT (ANP) - Enkele tientallen mensen zijn donderdagavond in Utrecht afgekomen op een demonstratie tegen politiegeweld. Het protest begon op het Vredenburgplein en verplaatste zich daarna naar het hoofdbureau van de politie. De demonstratie is naar aanleiding van het geweldsincident eerder deze week onder het bollendak op het Utrechtse stationsplein.

"Wij staan hier omdat we het zat zijn dat er misbruik wordt gemaakt van de machtspositie die de politie heeft", zei een van de demonstranten met een megafoon. Ook werden er in het Engels leuzen gescandeerd als "politiegeweld moet stoppen" en "geen gerechtigheid, geen vrede, geen racistische politie". In de buurt zijn enkele agenten die het protest in de gaten houden.

Maandag had een politieman een aanvaring met twee gesluierde vrouwen, zo was te zien op beelden. De agent nam een van de twee aan haar arm mee, de andere vrouw liep achter hem aan met een telefoon in haar hand. Daarop gaf de agent haar een trap. Daarna ontstond een chaotische situatie, waarbij de agent de andere vrouw sloeg met zijn wapenstok.