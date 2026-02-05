Meer discriminatieklachten toegewezen, leeftijd speelt vaker rol

UTRECHT (ANP) - Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar vaker discriminatie vastgesteld dan in het jaar daarvoor. Een opvallende stijging zag het college in het aantal meldingen over leeftijdsdiscriminatie.

In 2025 kreeg het college in totaal 175 meldingen en 42 verzoeken om een oordeel binnen over deze vorm van discriminatie. Dat is respectievelijk 77 en 31 procent meer dan in 2024. "De oordelen gingen met name over leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie van werknemers", meldt de instantie in de jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken.

Hoewel het vaker over leeftijd gaat, blijven geslacht, ras en handicap of chronische ziekte de meest gemelde discriminatiegronden. Daarna volgen godsdienst en nationaliteit.

In totaal kreeg de organisatie 2478 meldingen, ruim een derde meer dan het jaar ervoor. In 139 zaken velde het college een oordeel. Bij 63 procent werd vastgesteld dat inderdaad was gediscrimineerd. In eerdere jaren lag dit percentage op zo'n 40 procent.