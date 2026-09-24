Trump zegt samen met Xi geen veiligheidsgrenzen aan AI te stellen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht geen veiligheidsgrenzen aan AI te stellen tijdens de topontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Wel zei hij dat AI een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn tijdens de gesprekken met zijn Chinese ambtsgenoot.

"Een grote dag met president Xi. Super Intelligentie (SI) zal een belangrijk gespreksonderwerp zijn, maar ik wil het precies laten zoals het is. Dat is ook het standpunt van China", schreef de Amerikaanse president op zijn socialmediaplatform Truth Social. Trump heeft het sinds kort niet meer over AI, maar spreekt nu van SI. Hij vindt dat de technologie door de naam anders "nep klinkt".

Topmannen van prominente AI-bedrijven beloofden woensdagavond tijdens de VN-Veiligheidsraad nog voorzichtigheid met AI. Berichten over hacks door AI-systemen hebben tot zorgen over de technologie geleid. Onder anderen Anthropic-topman Dario Amodei riep op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen.