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Rechtse partijen sceptisch over intrekken licentie ON!

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 14:09
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DEN HAAG (ANP) - Meerdere rechtse partijen zijn sceptisch over de manier waarop is besloten om de licentie van Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Deze maand maakte cultuurminister Rianne Letschert (D66) bekend dat zij de vergunning wil intrekken en dat voorgenomen besluit ligt momenteel bij de omroep.
Zij kwam tot haar besluit nadat onder meer de NPO hiertoe had verzocht. Niet lang daarvoor zond ON! een item uit waarin goedkeurend werd gesproken over Hitler. Letschert benadrukte dat het besluit niet is genomen op basis van de inhoud van wat de omroep maakte, maar daar twijfelen fracties als JA21 en FVD aan.
Daarnaast zou er volgens verschillende rechtse fracties onevenredig veel gefocust zijn op die omroep. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er alles aan is gedaan om ON! van de buis te krijgen", zei Caroline van der Plas (BBB). Het onafhankelijke Kamerlid Mona Keijzer sprak van een "obsessie voor rechtse omroepen". Volgens Martin Bosma (PVV) wilde men "gewoon van die omroep af". Tegelijkertijd zei hij dat het geluid van de omroep hem niet zint.
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