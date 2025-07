Trumps grote uitgavenwet maakt bezoek WK voetbal flink duurder

WASHINGTON (ANP) - De onlangs aangenomen uitgavenwet van president Donald Trump, bekend als 'one big beautiful bill', omvat forse verhogingen van de visumkosten voor niet-immigranten die volgend jaar ingaan. Dat is net het jaar dat de Verenigde Staten buitenlandse supporters hopen te lokken voor het WK voetbal in eigen land, schrijft zakenblad Forbes.

Het wetsvoorstel introduceert een "visum-integriteitsvergoeding" van 250 dollar (ongeveer 214 euro) voor de meeste Amerikaanse visa voor niet-immigranten, zoals toeristen-, studenten- en werkvisa.

De nieuwe vergoeding, die door Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden aan de wet werd toegevoegd, is een van de 22 nieuwe immigratievergoedingen in de wet die bedoeld zijn "om rechtmatig gedrag te stimuleren onder buitenlanders die de Verenigde Staten bezoeken". Critici, onder meer uit de toerismesector, zeggen dat de vergoedingen zullen leiden tot minder buitenlandse bezoekers en omschrijven ze als "zelfopgelegde tarieven".