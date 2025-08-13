TUI profiteert van grote vraag naar cruisevakanties

HANNOVER (ANP) - Het Duitse reisconcern TUI heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een groeiende vraag naar vakanties en hogere prijzen. De ook in Nederland actieve aanbieder van vakanties boekte een hogere omzet en winst, waarbij de resultaten van zijn cruises het sterkst verbeterden.

TUI speelde in op de grote vraag naar cruisereizen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk door zijn vloot met twee schepen uit te breiden. Hierdoor kon het bedrijf meer passagiers vervoeren, die ook nog eens hogere ticketprijzen betaalden.

De grootste divisie van TUI, die pakketreizen en vluchten aanbiedt, voerde ook de omzet en winst op. Dat kwam door een gestegen vraag, maar ook doordat Pasen in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar viel.

TUI's omzet steeg ruim 7 procent tot 6,2 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst van 183 miljoen euro, tegenover 52 miljoen euro een jaar eerder. TUI verhoogde ook zijn verwachtingen voor heel het boekjaar 2025.