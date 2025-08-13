ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

TUI profiteert van grote vraag naar cruisevakanties

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 8:15
anp130825042 1
HANNOVER (ANP) - Het Duitse reisconcern TUI heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een groeiende vraag naar vakanties en hogere prijzen. De ook in Nederland actieve aanbieder van vakanties boekte een hogere omzet en winst, waarbij de resultaten van zijn cruises het sterkst verbeterden.
TUI speelde in op de grote vraag naar cruisereizen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk door zijn vloot met twee schepen uit te breiden. Hierdoor kon het bedrijf meer passagiers vervoeren, die ook nog eens hogere ticketprijzen betaalden.
De grootste divisie van TUI, die pakketreizen en vluchten aanbiedt, voerde ook de omzet en winst op. Dat kwam door een gestegen vraag, maar ook doordat Pasen in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar viel.
TUI's omzet steeg ruim 7 procent tot 6,2 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst van 183 miljoen euro, tegenover 52 miljoen euro een jaar eerder. TUI verhoogde ook zijn verwachtingen voor heel het boekjaar 2025.
Vorig artikel

Twee keer zoveel zwemlocaties met slechte waterkwaliteit

Volgend artikel

BBB wil af van onafhankelijke Raad van State

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-530871226

Zo test je in 3 seconden of je genoeg water drinkt tijdens een hittegolf

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

ANP-523824346

Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist