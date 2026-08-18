Tuinders Delfland blij met versoepeling, droogte nog niet voorbij

ZOETERMEER (ANP) - Glastuinders zijn blij dat ze in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam tijdelijk weer oppervlaktewater kunnen gebruiken. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft het onttrekkingsverbod maandag voor drie avonden en nachten deze week versoepeld. Maar hoewel het is gaan regenen, lijken de droogteproblemen voor de sector nog niet voorbij.

Volgens Jacco Vooijs, voorzitter van regio West- en Oostland van de brancheclub Glastuinbouw Nederland, hadden tuinders de versoepeling hard nodig. "Vooral telers met gewassen die in de grond worden geteeld - zoals radijs, sla, freesia, chrysant, lisianthus en lelie - keken daar reikhalzend naar uit. Zij hadden in sommige gevallen nog maar voor enkele dagen water op voorraad."

Wel roept hij zijn achterban op zuinig met het water om te gaan. "Dan ontstaat er wellicht ruimte om de tijdelijke versoepeling van het onttrekkingsverbod te verlengen tot na het weekend."

De sector blijft ook alternatieve oplossingen voor de tuinders onderzoeken, bijvoorbeeld de inzet van ontzilt water uit de Nieuwe Waterweg.