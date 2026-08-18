In Rotterdam opgegraven Oekraïner opnieuw begraven in thuisland

KYIV (ANP) - De Oekraïense nationalist die in 1938 in Rotterdam werd geliquideerd en daar werd begraven, is dinsdag in Oekraïne herbegraven. Zijn stoffelijke resten werden vorige week opgegraven en naar zijn thuisland gebracht.

Het gaat om Jevhen Konovalets, de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een organisatie die streefde naar onafhankelijkheid. Hij kwam om door een bomaanslag op de Coolsingel. De dader gaf toe te hebben gehandeld in opdracht van Sovjet-leider Jozef Stalin. Oekraïne maakte destijds deel uit van de Sovjet-Unie.

De opgraving vond plaats in opdracht van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij sprak bij de begrafenis op de nationale militaire begraafplaats bij Kyiv van "een voorbeeldige krijger en een vooraanstaand Oekraïens staatsman". Hij zei dat een "buitengewone zoon van het Oekraïense volk naar huis is gebracht".

Oekraïense media schrijven dat Konovalets later wordt herbegraven in het Oekraïense Nationale Pantheon.