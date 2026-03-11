Tuinders merken voorlopig niet veel van hogere energieprijzen

ZOETERMEER (ANP) - Telers van groenten, fruit, bloemen en planten merken voorlopig nog niet heel veel van de opgelopen energieprijzen, stelt branchevereniging Glastuinbouw Nederland. Dat komt omdat veel tuinders voor het merendeel van hun energiebehoefte een vast contract hebben, legt een woordvoerster uit.

Daarnaast lopen de temperaturen wat op, waardoor minder energie nodig is om de kassen te verwarmen. Wel stelt de woordvoerster dat de onzekerheid niet prettig is voor ondernemers, "maar dat geldt niet alleen voor tuinders".

Glastuinders hadden het enkele maanden na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 heel zwaar door de hoge energieprijzen. Maar die situatie is voorlopig niet te vergelijken met nu, legt de woordvoerster uit. "Het is allemaal nog heel onduidelijk hoe lang dit gaat duren."

De sector maakt nog veel gebruik van fossiele brandstoffen, maar de woordvoerster benadrukt dat de sector hard bezig is met verduurzaming. "Er wordt bijvoorbeeld volop geïnvesteerd in aardwarmte."