Meloni: Iran mag niet beschikken over kernwapens

ROME (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Iran mag volgens de Italiaanse premier Giorgia Meloni niet beschikken over kernwapens, omdat dit ernstige gevolgen voor de internationale veiligheid zal hebben. Dat zei ze tegenover de Italiaanse senaat. Samen met de raketten die het land bezit en ontwikkelt, kan Iran volgens Meloni in de toekomst een bedreiging vormen voor Europa en daarmee Italië. Ze riep de oppositie daarom op haar regering te steunen wat betreft Iran, en zich achter de belangen van Italië te scharen.

Meloni zei vastberaden te zijn dat het conflict in het Midden-Oosten een diplomatieke oplossing moet krijgen. Dat is volgens haar echter niet mogelijk zolang Iran zijn aanvallen op Israëlische en Amerikaanse doelen in de regio niet staakt, haalt de krant la Repubblica Meloni aan.

Meloni omschreef de huidige beschietingen tussen Israël en de Verenigde Staten enerzijds en Iran anderzijds als een van de meest complexe dossiers van deze tijd. Italië, zei ze, zal niet deelnemen aan het conflict.