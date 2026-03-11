ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meloni: Iran mag niet beschikken over kernwapens

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 12:31
anp110326134 1
ROME (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Iran mag volgens de Italiaanse premier Giorgia Meloni niet beschikken over kernwapens, omdat dit ernstige gevolgen voor de internationale veiligheid zal hebben. Dat zei ze tegenover de Italiaanse senaat. Samen met de raketten die het land bezit en ontwikkelt, kan Iran volgens Meloni in de toekomst een bedreiging vormen voor Europa en daarmee Italië. Ze riep de oppositie daarom op haar regering te steunen wat betreft Iran, en zich achter de belangen van Italië te scharen.
Meloni zei vastberaden te zijn dat het conflict in het Midden-Oosten een diplomatieke oplossing moet krijgen. Dat is volgens haar echter niet mogelijk zolang Iran zijn aanvallen op Israëlische en Amerikaanse doelen in de regio niet staakt, haalt de krant la Repubblica Meloni aan.
Meloni omschreef de huidige beschietingen tussen Israël en de Verenigde Staten enerzijds en Iran anderzijds als een van de meest complexe dossiers van deze tijd. Italië, zei ze, zal niet deelnemen aan het conflict.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Loading