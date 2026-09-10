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Tunnelbedrijf Elon Musk na financieringsronde 23 miljard waard

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 10:29
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BASTROP (ANP/BLOOMBERG) - Het tunnelbouwbedrijf van Elon Musk heeft 3 miljard dollar aan kapitaal opgehaald bij een financieringsronde en is nu 23 miljard dollar waard. Met de kapitaalinjectie gaat The Boring Company aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten, waar meer dan 150 kilometer aan tunnels worden gelegd.
De financiering is een waardevolle stap voor het tunnelbouwbedrijf dat in 2017 werd opgericht. De Verenigde Arabische Emiraten voerden de financieringsronde aan.
The Boring Company is door Musk opgericht om tunnelbouwtechnologie en transportsystemen te ontwikkelen. In de Verenigde Staten bouwde het de Vegas Loop, een ondergronds transportsysteem waar mensen per Tesla worden vervoerd. Ook is het begonnen met de aanleg van een tunnel in Nashville en haalde het recent een project in Dubai binnen.
Het bedrijf van Musk wil uiteindelijk dat passagierscapsules via ondergrondse buizen met een lage luchtdruk tussen steden worden vervoerd. Maar een supersnelle ondergrondse hyperloop lijkt nog niet in de buurt.
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