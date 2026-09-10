Houthi's: tientallen Saudische luchtaanvallen op Jemen

SANAA (ANP) - Saudi-Arabië heeft zo'n veertig luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen, meldt het door Houthi's gecontroleerde persbureau Saba. Verschillende westelijke regio's zouden zijn aangevallen.

De aanvallen zouden in de "recente uren" hebben plaatsgevonden, aldus Saba donderdagochtend. Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthi's, die grote delen van het land onder controle hebben.

Het geweld laaide deze maand weer op, met honderden doden tot gevolg. Het conflict in Jemen begon nadat de Houthi's in 2014 de hoofdstad Sanaa innamen en vervolgens ook andere delen van het land.