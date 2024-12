Ferrari rekent op 'goede boost' van 39-jarige nieuwkomer Hamilton

ABU DHABI (ANP) - Ferrari is er zeker van dat Lewis Hamilton de Italiaanse renstal sterker zal maken en mogelijk zelfs aan de wereldtitel kan helpen. "Zijn komst geeft ons een goede boost", zei teambaas Fred Vasseur na de slotrace in Abu Dhabi, waarin Hamilton zijn laatste race reed in dienst van Mercedes.

"Hij zal sommige dingen zeker anders zien dan wij. Lewis heeft achttien jaar ervaring en zoveel successen behaald, dat zijn perspectief belangrijk is voor onze ontwikkeling", aldus Vasseur over zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, recordhouder met 105 grand-prixzeges.

Ferrari hunkert naar nieuw succes. De Fin Kimi Räikkönen was in 2007 de laatste wereldkampioen in de rode racewagen. De renstal duelleerde dit jaar wel tot aan de laatste race met McLaren om de constructeurstitel, maar verloor die strijd met 14 punten verschil.

Wereldtitel

Hamilton verlaat na twaalf jaar Mercedes. Hij won zes van zijn zeven titels bij de Duitse renstal. Op 39-jarige leeftijd is het nog altijd zijn ambitie een achtste wereldtitel te veroveren en de geschiedenis in te gaan als de beste Formule 1-coureur aller tijden.

"Lewis zal ons helpen ons succesvolle pad voort te zetten", meent Vasseur. "We hebben een goed seizoen gehad en een stevige stap voorwaarts gemaakt, want we hebben 50 procent meer punten gescoord dan vorig seizoen. Het doel blijft het winnen van titels."

Max Verstappen (Red Bull) veroverde zijn vierde wereldtitel met 437 punten, Lando Norris (McLaren) eindigde als tweede met 374 punten. Charles Leclerc was de beste Ferrari-rijder op de derde plaats met 356 punten. Carlos Sainz, de tweede coureur bij Ferrari, beëindigde het seizoen als vijfde met 290 punten.