Turkse rente voor het eerst in bijna twee jaar weer wat omlaag

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - De Turkse centrale bank heeft voor het eerst in bijna twee jaar de rente verlaagd. Dat komt doordat de inflatie in het land de laatste tijd wat lijkt af te zwakken. Wat waarschijnlijk ook meespeelt is dat de Turkse economie in het derde kwartaal in een recessie belandde. Mogelijk kan het verlagen van de leenkosten nu helpen om de groei weer wat aan te jagen.

Zowel de rente als de inflatie bevindt zich nog altijd ver boven niveaus die we in Nederland kennen. Het belangrijkste Turkse rentetarief gaat nu van 50 naar 47,5 procent. De inflatie kwam volgens de laatste cijfers over november uit op 47,1 procent. Daarmee is de toename van het prijspeil flink gedaald ten opzichte van de piek van meer dan 75 procent eerder dit jaar.

De centrale bank in het land begon het rentetarief in juni 2023 te verhogen om de torenhoge inflatie in het land te bestrijden. Dat gebeurde nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn bezwaren tegen hogere rentes had laten varen. Erdogan zag voorheen niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de inflatie terug te dringen en ontsloeg meerdere centralebankpresidenten die daar anders over dachten.

Maar de laatste tijd ondervindt de Turkse economie juist hinder van de hoge rente, waardoor bijvoorbeeld investeringen in de industrie en consumentenbestedingen onder druk komen te staan. De centrale bank wilde donderdag nog niet speculeren over verdere renteverlagingen, maar gaf aan dat toekomstige rentestappen zullen afhangen van de op dat moment beschikbare economische gegevens.