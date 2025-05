Tv-serie over Adidas en Puma in de maak

CANNES (ANP) - Er wordt een televisieserie gemaakt over het verhaal van de broers Adolf en Rudolf Dassler, de oprichters van sportkledingmerken Adidas en Puma. Dat hebben de producenten zondag aangekondigd. De in Hollywood gevestigde filmproducent No Fat Ego steunt het project, dat ook de goedkeuring heeft van de familie achter het Adidas-imperium. Scriptschrijver Mark Williams, de maker van de populaire Netflix-serie Ozark, is aangetrokken om het project te leiden.

De serie gaat over de ruzie tussen de broers Dassler. Zij runden aanvankelijk samen een schoenenbedrijf, maar nadat zij ruzie hadden gekregen, stichtten de broers allebei hun eigen bedrijf. Adolf richtte Adidas op, zijn broer Rudolf zou later Puma oprichten. "Iedereen kent de merken, maar het verhaal erachter kennen we niet helemaal," vertelde Williams aan persbureau AFP op het filmfestival van Cannes.

Het verhaal van de broers Dassler is eerder verfilmd. Zo was er in 2016 de Duitse film Die Dasslers.