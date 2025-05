Hoe tuinieren je brein gezond houdt en helpt om langer te leven

Marianne Rogstad, een gepensioneerde grootmoeder uit Noorwegen, bracht haar leven door als hotelmedewerkster in Zwitserland. Elke dag zat vol nieuwe talen en culturen. Maar toen ze terugkeerde naar haar thuisland sloeg het noodlot toe: ze kreeg de diagnose dementie, raakte geïsoleerd en leidde ongewild een prikkelarm leven. Totdat ze terechtkwam bij Impulssenter, een kleine zorgboerderij nabij Oslo.

Zorgboerderijen zoals Impulssenter bieden mensen met dementie de kans om opnieuw deel uit te maken van de samenleving, schrijft de BBC. “Mijn ouders wilden iets creëren waar mensen met dementie niet alleen aan de zijlijn staan”, zegt Henreitte Bringsjord, medeoprichter van de boerderij. “Ze kunnen hier werken, verbinden en bloeien.”

Groen op recept

Noorwegen loopt voorop met het aanbieden van zogeheten 'groene recepten', waarbij activiteiten in de natuur – zoals tuinieren – worden ingezet als zorginterventie. Onderzoek toont aan dat tuinieren niet alleen stress verlaagt en de sociale connectie bevordert, maar ook direct bijdraagt aan cognitieve gezondheid. Het stimuleert de hersenen via taken als plannen, geheugen en probleemoplossing.

Volgens de Canadese arts en onderzoeker Melissa Lem is tuinieren zelfs krachtiger dan andere vormen van beweging. Het verhoogt belangrijke herseneiwitten zoals BDNF en VEGF, die essentieel zijn voor hersenfunctie en herstel.

Tuinieren houdt je scherp

Een studie van de Universiteit van Edinburgh toonde aan dat mensen die tuinierden, tussen hun 11e en 79e levensjaar meer cognitieve vooruitgang boekten dan anderen. In Japan en de VS wijzen studies op een lager risico op dementie bij deelname aan betekenisvolle, stimulerende activiteiten.

Tuinieren blijkt dus niet alleen fysiek heilzaam, maar ook mentaal en sociaal. Voor mensen met dementie betekent het een nieuw gevoel van zingeving en zelfstandigheid.