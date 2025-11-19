ECONOMIE
Tweede Kamer wil Karremans spreken over Nexperia

Economie
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 15:55
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil snel een debat met demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) over de ontwikkelingen rond chipmaker Nexperia. Zijn rol in deze kwestie roept "ontzettend veel vragen op", vindt Volt-voorman Laurens Dassen. Zijn verzoek om een debat kreeg steun van een Kamermeerderheid.
Karremans stelde Nexperia eind september onder curatele, naar eigen zeggen om te voorkomen dat technologische kennis en kunde zou weglekken naar het Chinese moederbedrijf Wingtech. Dit besluit had grote gevolgen voor onder meer de Europese industrie, omdat China als tegenmaatregel de levering van chips die Nexperia in dat land produceert aan banden legde.
Dassen wil bijvoorbeeld weten of Karremans deze "onbesuisde actie" wel heeft overlegd met andere Europese landen, en of er voldoende "diplomatieke inspanningen" zijn geweest richting China. Hij kreeg bijval van onder anderen Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA. "Het lijkt erop dat de minister iets te driest heeft geopereerd", zei hij.
