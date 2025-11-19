AI-chipconcern Nvidia stijgt in aanloop naar publicatie cijfers

NEW YORK (ANP) - Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), stond woensdag bij opening van de beurshandel in New York bij de stijgers met een plus van 1,6 procent. Nvidia komt na het slot van de handel op Wall Street met kwartaalcijfers. Op de financiële markten waren de afgelopen tijd zorgen over bubbelvorming bij de enorme investeringen door grote techbedrijven in AI en de hoge waarderingen van techbedrijven als Nvidia.

De cijfers en vooruitzichten van Nvidia worden als een soort barometer gezien voor alle ontwikkelingen rond AI. Als de resultaten tegenvallen, kunnen de zorgen of de grote AI-investeringen uiteindelijk wel rendabel zijn verder toenemen. Maar als Nvidia juist erg optimistisch is, kan de AI-hausse nieuw leven worden ingeblazen. Nvidia bereikte eind vorige maand nog als eerste beursgenoteerde bedrijf een waarde van meer dan 5 biljoen dollar. De koers is sindsdien weer behoorlijk teruggezakt.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 46.119 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 6632 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 22.525 punten. Op maandag en dinsdag waren nog verliezen te zien op Wall Street, met ook minnen voor Nvidia en andere techfondsen.

Bewegingen

Doe-het-zelfketen Lowe's won bijna 5 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Branchegenoot Home Depot, die dinsdag nog flink verloor door tegenvallende cijfers, toonde wat herstel met een plus van 0,2 procent. Winkelketen Target noteerde vrijwel vlak na een verlaging van de winstverwachting voor heel dit jaar.

Boeing werd 1,6 procent minder waard. Boeing heeft op de luchtvaartshow van Dubai een miljardencontract getekend met Flydubai voor de levering van 150 vliegtuigen van het type 737 MAX. Maandag kreeg Boeing ook al een grote order van luchtvaartmaatschappij Emirates.

Later op de dag komen ook nog de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve verlaagde eind vorige maand voor de tweede keer dit jaar de rente om de economie en arbeidsmarkt in de Verenigde Staten te stimuleren. De Fed neemt in december opnieuw een rentebesluit en op de beurzen zijn er twijfels ontstaan of de rente dan verder verlaagd wordt.