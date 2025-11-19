Duitsland blij met Nexperia-stap Nederland, tekort niet opgelost

BERLIJN (ANP/AFP) - Duitsland beschouwt het als een "heel goed teken" dat Nederland zijn beperkingen voor de Nijmeegse chipmaker Nexperia heeft opgeschort. De chips van Nexperia zijn cruciaal voor de Duitse auto-industrie, maar sinds er een rel is ontstaan tussen Nederland en China zijn de leveringen verstoord. Daar is nu sprake van chiptekorten.

"Ik geloof dat de situatie aan het verbeteren is", vertelde een woordvoerster van het Duitse ministerie van Economische Zaken woensdag tegen journalisten in Berlijn. "De zaken bewegen zich in de juiste richting", zei ze nadat de Nederlandse economieminister Vincent Karremans (VVD) had besloten zijn ingreep bij Nexperia op te heffen.

Maar volgens de Duitse auto-industrieorganisatie VDA is het tekort aan chips van Nexperia nog verre van opgelost. Eerder deze week leken de gevolgen juist erger te worden. Zo liet de grote Duitse toeleverancier Bosch weten op drie locaties, in Duitsland en Portugal, met verstoringen te kampen. Honderden medewerkers zijn tijdelijk naar huis gestuurd.