ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland blij met Nexperia-stap Nederland, tekort niet opgelost

Economie
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 16:06
anp191125127 1
BERLIJN (ANP/AFP) - Duitsland beschouwt het als een "heel goed teken" dat Nederland zijn beperkingen voor de Nijmeegse chipmaker Nexperia heeft opgeschort. De chips van Nexperia zijn cruciaal voor de Duitse auto-industrie, maar sinds er een rel is ontstaan tussen Nederland en China zijn de leveringen verstoord. Daar is nu sprake van chiptekorten.
"Ik geloof dat de situatie aan het verbeteren is", vertelde een woordvoerster van het Duitse ministerie van Economische Zaken woensdag tegen journalisten in Berlijn. "De zaken bewegen zich in de juiste richting", zei ze nadat de Nederlandse economieminister Vincent Karremans (VVD) had besloten zijn ingreep bij Nexperia op te heffen.
Maar volgens de Duitse auto-industrieorganisatie VDA is het tekort aan chips van Nexperia nog verre van opgelost. Eerder deze week leken de gevolgen juist erger te worden. Zo liet de grote Duitse toeleverancier Bosch weten op drie locaties, in Duitsland en Portugal, met verstoringen te kampen. Honderden medewerkers zijn tijdelijk naar huis gestuurd.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

ANP-364220138

Een leuke optische illusie voor wie voor het eerst écht de kleur cyaan wil zien

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

Loading