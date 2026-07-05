Uber stelt meeste Europese uitbreidingen uit, meldt FT

SAN FRANCISCO (ANP) - Uber heeft het grootste deel van zijn geplande uitbreiding voor maaltijdbezorging in Europa gepauzeerd. Ingewijden melden aan de Financial Times dat het Amerikaanse bedrijf niet meer van plan is later dit jaar uit te breiden naar vijf van de zeven landen, onder meer Oostenrijk, Noorwegen en Griekenland. Volgens een bron uit de sector heeft het besluit te maken met het plan om de Duitse concurrent Delivery Hero over te nemen.

De ingewijde stelt tegenover de zakenkrant dat het uitstel kan helpen een eventueel mededingingsonderzoek van de EU naar de overname van Delivery Hero soepeler te laten verlopen. Vanwege de grote overlap tussen de markten van beide bedrijven zal die waarschijnlijk onder een vergrootglas komen te liggen. Uber deed eerder een bod van 10 miljard euro op Delivery Hero, dat in mei werd afgewezen, maar het bedrijf wil de branchegenoot nog steeds inlijven.

Uber Eats is ook actief in Nederland.