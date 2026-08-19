Frisdrank met suiker voor het eerst gelinkt aan kanker: zoetstoffen beter?

Een blikje cola bij de lunch, een sportdrank na het sporten of een glas limonade tussendoor. Voor veel mensen zijn suikerhoudende dranken dagelijkse kost. Nieuw Amerikaans onderzoek geeft nog een reden om daar voorzichtig mee te zijn: één suikerhoudend drankje per dag hangt samen met een fors hoger risico op maagkanker.

Onderzoekers van onder meer Massachusetts General Hospital analyseerden gegevens van ruim 112.000 mensen uit twee grote, langlopende Amerikaanse gezondheidsstudies. Tussen 1986 en 2022 werden bij 278 deelnemers gevallen van maagkanker vastgesteld.

De opvallendste uitkomst: mensen die dagelijks minstens één portie suikerhoudende drank van ongeveer 237 milliliter dronken, hadden 2,45 keer zoveel kans om maagkanker te ontwikkelen als mensen die zulke dranken nooit namen. Daarbij hielden de onderzoekers rekening met verschillende andere risicofactoren.

Bij vrouwen nog sterker verband

Het verband was zichtbaar bij zowel mannen als vrouwen, maar bleek bij vrouwen sterker. Vrouwen die dagelijks minstens één suikerhoudend drankje consumeerden, hadden ongeveer drie keer zoveel kans op maagkanker. Bij mannen was het risico zo'n twee keer zo hoog.

Onder suikerhoudende dranken vielen onder meer frisdrank, limonade, fruitpunch en sportdrank. Opvallend genoeg vonden de onderzoekers geen verband tussen kunstmatig gezoete dranken en maagkanker.

Het onderzoek is volgens de auteurs het eerste dat deze relatie in een grote Amerikaanse populatie laat zien. Dat is relevant omdat suikerhoudende dranken al eerder in verband zijn gebracht met onder meer obesitas, diabetes type 2 en verschillende vormen van kanker.

Geen bewijs dat frisdrank de oorzaak is

Toch is er een belangrijke kanttekening. Het gaat om observationeel onderzoek. Dat betekent dat de studie een samenhang laat zien, maar niet bewijst dat suikerhoudende dranken daadwerkelijk maagkanker veroorzaken.

Zo waren er slechts beperkte gegevens beschikbaar over besmetting met Helicobacter pylori, een bacterie die een bekende risicofactor voor maagkanker is. Ook waren niet van alle deelnemers volledige medische gegevens en familiegeschiedenis beschikbaar.

Hoe suikerhoudende dranken eventueel zouden kunnen bijdragen aan kanker is eveneens nog onduidelijk. De onderzoekers noemen mogelijke mechanismen als gewichtstoename, insulineresistentie, ontstekingen, DNA-schade en verstoring van de darmflora.

Daarmee is één blikje cola dus niet plotseling kankerverwekkend verklaard. Maar wie er iedere dag eentje achteroverslaat, heeft er wel een extra reden bij om wat vaker voor water te kiezen.