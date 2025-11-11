Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

Met de juiste technieken en schoonmaakproducten zeem je de ramen niet alleen mooi glanzend, maar blijven ze ook veel langer schoon. Het Nieuwsblad ging te raden bij beroepsglazenwassers en zet alle tips transparant op rijtje.

Sopje met afwasmiddel: Professionele glazenwassers gebruiken vaak een sopje met een drupje afwasmiddel en eventueel ontsmettingsalcohol. Afwasmiddel heeft een ontvettende werking, maar kan een onzichtbare film achterlaten. Gebruik het dus spaarzaam.

Glansmiddel en coatings: Voor langdurig schone ramen kan een scheutje glansmiddel voor de vaatwasser worden toegevoegd. Speciale waterafstotende coatings kunnen ook helpen om vuil en kalk te weren.

Osmosewater: Steeds meer glazenwassers gebruiken gefilterd osmosewater, dat geen mineralen, zouten of kalk bevat. Dit water droogt streeploos op en hecht beter aan vuil.

Microvezel inwasser: In plaats van een spons, gebruiken glazenwassers een microvezel inwasser, die meer vuil opneemt en krasvrij werkt. Voor hardnekkig vuil zoals vogelpoep wordt een glasschraper aanbevolen.

Rechte wisser: Een goede wisser is essentieel. Kies voor een aluminium wisser met een stevig handvat en vervangbaar rubber om strepen te voorkomen.

Weersomstandigheden: Osmosewater kan gebruikt worden bij zonnig weer zonder strepen. Bij vorst is lauw water beter dan heet water om barsten te voorkomen. Werk in kleine secties om aanvriezen te vermijden.