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In de Randstad woon je krapper dan in de rest van Nederland

Samenleving
door Dirk Kruin
woensdag, 19 augustus 2026 om 6:25
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Wie in de Randstad woont, heeft gemiddeld minder vierkante meters tot zijn beschikking dan elders in het land. Vooral Noord- en Zuid-Holland blijven duidelijk achter bij het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de woningvoorraad in 2026.
De gemiddelde Nederlandse woning heeft een oppervlakte van 120 vierkante meter. In Noord-Holland is dat gemiddeld 103 vierkante meter en in Zuid-Holland 106 vierkante meter. Utrecht komt uit op 114 vierkante meter. Daarmee zijn de drie provincies die de kern van de Randstad vormen kleiner behuisd dan gemiddeld in Nederland.
Noord-Holland heeft de kleinste woningen
Noord-Holland staat onderaan met gemiddeld 103 vierkante meter per woning. Zuid-Holland volgt met 106 vierkante meter. Het verschil met provincies buiten de Randstad is flink: in Drenthe is de gemiddelde woning 141 vierkante meter groot, in Friesland 139 vierkante meter en in Limburg 137 vierkante meter.
ProvincieGemiddelde woningoppervlakte
Noord-Holland103 m²
Zuid-Holland106 m²
Utrecht114 m²
Nederland120 m²
Flevoland120 m²
Groningen126 m²
Zeeland127 m²
Gelderland129 m²
Overijssel131 m²
Noord-Brabant131 m²
Limburg137 m²
Friesland139 m²
Drenthe141 m²
Appartementen drukken het gemiddelde
De verklaring ligt voor een belangrijk deel in het type woningen. De Randstad kent veel dichtbebouwde steden en een groot aandeel appartementen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben relatief veel compacte woningen. Buiten de Randstad staan vaker ruime eengezinswoningen, vrijstaande huizen en woningen met grotere kavels.
Ook Flevoland ligt precies op het landelijke gemiddelde van 120 vierkante meter. De provincie hoort geografisch deels bij de Randstad, maar heeft een jongere woningvoorraad en relatief veel eengezinswoningen. Daardoor is de gemiddelde woning daar aanzienlijk groter dan in Noord- en Zuid-Holland.
Niet hetzelfde als woonruimte per persoon
Deze cijfers gaan over de gemiddelde oppervlakte van woningen, niet over de woonruimte per inwoner. Toch ligt de woonruimte per persoon in de grote steden vaak nog lager, omdat huishoudens er vaker in kleinere woningen wonen en de bevolkingsdichtheid hoog is.
De conclusie is helder: wie een groot huis zoekt, heeft buiten de drukste delen van de Randstad gemiddeld meer kans op extra vierkante meters.
Bron: CBS, Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio (2026).

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