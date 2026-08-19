In de Randstad woon je krapper dan in de rest van Nederland

Wie in de Randstad woont, heeft gemiddeld minder vierkante meters tot zijn beschikking dan elders in het land. Vooral Noord- en Zuid-Holland blijven duidelijk achter bij het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de woningvoorraad in 2026.

De gemiddelde Nederlandse woning heeft een oppervlakte van 120 vierkante meter. In Noord-Holland is dat gemiddeld 103 vierkante meter en in Zuid-Holland 106 vierkante meter. Utrecht komt uit op 114 vierkante meter. Daarmee zijn de drie provincies die de kern van de Randstad vormen kleiner behuisd dan gemiddeld in Nederland.

Noord-Holland heeft de kleinste woningen

Noord-Holland staat onderaan met gemiddeld 103 vierkante meter per woning. Zuid-Holland volgt met 106 vierkante meter. Het verschil met provincies buiten de Randstad is flink: in Drenthe is de gemiddelde woning 141 vierkante meter groot, in Friesland 139 vierkante meter en in Limburg 137 vierkante meter.

Provincie Gemiddelde woningoppervlakte Noord-Holland 103 m² Zuid-Holland 106 m² Utrecht 114 m² Nederland 120 m² Flevoland 120 m² Groningen 126 m² Zeeland 127 m² Gelderland 129 m² Overijssel 131 m² Noord-Brabant 131 m² Limburg 137 m² Friesland 139 m² Drenthe 141 m²

Appartementen drukken het gemiddelde

De verklaring ligt voor een belangrijk deel in het type woningen. De Randstad kent veel dichtbebouwde steden en een groot aandeel appartementen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben relatief veel compacte woningen. Buiten de Randstad staan vaker ruime eengezinswoningen, vrijstaande huizen en woningen met grotere kavels.

Ook Flevoland ligt precies op het landelijke gemiddelde van 120 vierkante meter. De provincie hoort geografisch deels bij de Randstad, maar heeft een jongere woningvoorraad en relatief veel eengezinswoningen. Daardoor is de gemiddelde woning daar aanzienlijk groter dan in Noord- en Zuid-Holland.

Niet hetzelfde als woonruimte per persoon

Deze cijfers gaan over de gemiddelde oppervlakte van woningen, niet over de woonruimte per inwoner. Toch ligt de woonruimte per persoon in de grote steden vaak nog lager, omdat huishoudens er vaker in kleinere woningen wonen en de bevolkingsdichtheid hoog is.

De conclusie is helder: wie een groot huis zoekt, heeft buiten de drukste delen van de Randstad gemiddeld meer kans op extra vierkante meters.

Bron: CBS, Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio (2026).