Grote nieuwe natuurbrand verwoest 930 hectare in Zuid-Frankrijk

PARIJS (ANP) - Er woedt een nieuwe grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk. Volgens het departement Pyrénées-Orientales is sinds zaterdagavond al meer dan 930 hectare door de vlammen verwoest. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. De brandweer focust zich op het beschermen van de gemeente Ille-sur-Têt.

In de regio woeden meer natuurbranden. Zo werden donderdag duizenden mensen geëvacueerd in de buurt van de plaatsen Sainte-Marie-la-Mer en Canet-en-Roussillon. De meeste mensen verbleven op campings.

Voor de nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Het departement roept mensen op het gebied te vermijden en aanwijzingen van de brandweer en politie op te volgen.