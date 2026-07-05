ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote nieuwe natuurbrand verwoest 930 hectare in Zuid-Frankrijk

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 8:41
anp050726049 1
PARIJS (ANP) - Er woedt een nieuwe grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk. Volgens het departement Pyrénées-Orientales is sinds zaterdagavond al meer dan 930 hectare door de vlammen verwoest. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.
Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. De brandweer focust zich op het beschermen van de gemeente Ille-sur-Têt.
In de regio woeden meer natuurbranden. Zo werden donderdag duizenden mensen geëvacueerd in de buurt van de plaatsen Sainte-Marie-la-Mer en Canet-en-Roussillon. De meeste mensen verbleven op campings.
Voor de nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Het departement roept mensen op het gebied te vermijden en aanwijzingen van de brandweer en politie op te volgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

174099711 m

Nieuwe kijk op slaap: waarom acht uur per nacht niet voor iedereen werkt

cala-brandinchi

Betalen voor het paradijs: op deze Italiaanse droomstranden kost een duik nu tot 7 euro

250947412_m

Plasklachten bij mannen: wanneer naar de huisarts?

191445905_m

80-plussers sterven bij bosjes in de hittegolf – en Nederland kijkt weg

ANP-562831358

Wilders: stuur al die Marokkanen terug naar de woestijn.

shutterstock_632172008 (1)

Het staat nu vast: van te veel zitten krijg je (eerder) kanker

Loading