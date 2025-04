Honkbalbond verbaasd door positieve test en schorsing Profar

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse honkbalbond (KNBSB) is "verbaasd" door de positieve dopingtest van profspeler Jurickson Profar. De Nederlandse international is door de Amerikaanse Major League (MLB) voor tachtig wedstrijden geschorst omdat er sporen van zwangerschapshormoon (HCG) bij de outfielder van de Atlanta Braves zijn gevonden. "We staan bij de KNBSB voor een eerlijke en schone sport. We schikken ons naar de sanctie van de MLB", zegt Peter Kwakernaak, technisch directeur van de KNBSB.

Volgens Kwakernaak heeft de schorsing van Profar geen consequenties voor het Koninkrijksteam. Profar kwam verschillende keren tijdens de World Baseball Classic uit voor de nationale ploeg. Dit prestigieuze toernooi waaraan profs uit de Major League aan meedoen staat in maart 2026 op het programma. "Wij gaan Profar hier niet op aanspreken. Hij is een zeer gewaardeerde speler. En we gaan ervan uit dat hij volgend jaar beschikbaar is voor het Koninkrijksteam", aldus Kwakernaak.