Uitbater beurs Amsterdam verhoogt overnamebod op Atheense beurs

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Euronext, het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam, heeft zijn bod op de beurs in Athene verhoogd. Eerder deze maand werd al bekend dat Euronext en ATHEX, de beursuitbater van Athene, praten over een mogelijke overname.

Euronext meldt in een nieuw voorstel voor een deal in aandelen de beurs van Athene te waarderen op ongeveer 413 miljoen euro. Dit bedrag is volgens Euronext, dat ook de beurzen in bijvoorbeeld Parijs en Brussel uitbaat, gebaseerd op de slotkoers van Euronext woensdag. Begin deze maand werd ATHEX nog op 399 miljoen euro gewaardeerd.

Het bestuur van de Atheense beurs heeft gezegd het bod unaniem te steunen. De Griekse minister van Financiën, Kyriakos Pierrakakis, zegt dat het een van de grootste buitenlandse investeringen van de afgelopen jaren in Griekenland zou zijn. Hij stelt dat de beoogde deal de geloofwaardigheid van het land zal versterken en lokale bedrijven betere toegang zal geven tot internationale investeerders en kapitaal.