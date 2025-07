Portugal erkent Palestina in september

LISSABON (ANP/AFP) - De Portugese premier Luís Montenegro heeft aangekondigd dat Portugal in september Palestina als staat erkent. De Algemene Vergadering van de VN is in die maand. Eerder maakte de Franse president Macron bekend dat Frankrijk tijdens die bijeenkomst Palestina als staat erkent. Canada is dat ook van plan volgens premier Mark Carney.

Op een internationale conferentie deze week in New York over de tweestatenoplossing hebben vijftien westerse landen opgeroepen de staat Palestina te erkennen. Maar de meeste landen van deze oproep moeten dat nog doen, inclusief Canada, Frankrijk en Portugal.

De tweestatenoplossing is voor de VN de enige oplossing voor het slepende conflict tussen Israëli's en Palestijnen: een Palestijnse staat naast Israël met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Israël wil dat niet. Een aantal westerse landen wacht met erkenning tot er een Palestijnse staat is na een akkoord met Israël. Bondskanselier Merz herhaalde donderdag dat dit het Duitse standpunt is.