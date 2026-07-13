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Uitbater Frankfurt Airport verlaagt verwachting aantal passagiers

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 10:26
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FRANKFURT (ANP/DPA) - Frankfurt Airport, de grootste luchthaven van Duitsland, rekent op minder passagiers in 2026 dan eerder gedacht. Luchthavenexploitant Fraport heeft de groeiverwachtingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld, omdat het aantal passagiers in de eerste helft van dit jaar is gedaald door onder meer stakingen bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa.
Verder wijt Fraport de tegenvallende prestaties aan de oorlog in het Midden-Oosten en onzekerheid onder reizigers door de discussie over de beschikbaarheid van vliegtuigbrandstof.
De exploitant verwacht nu volgens topman Stefan Schulte dat het aantal passagiers in 2026 op hetzelfde niveau als vorig jaar uitkomt. Toen vlogen 63,2 miljoen reizigers via Frankfurt Airport. Eerder ging Fraport nog uit van 65 miljoen tot 66 miljoen mensen.
In de eerste zes maanden van dit jaar verwerkte Frankfurt ongeveer 28,9 miljoen passagiers. Dat is 0,8 procent minder mensen dan in de eerste helft van vorig jaar.
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