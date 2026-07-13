ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk ontbiedt Russische ambassadeur om spionage en sabotage

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 10:24
anp130726076 1
PARIJS (ANP) - Frankrijk gaat "in de komende dagen" de Russische ambassadeur ontbieden, meldt minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot aan de Franse zender BFMTV. De minister beschuldigt Rusland van spionage en sabotage in zo'n tien Europese landen, waaronder Frankrijk.
Barrot zegt dat Rusland heeft geprobeerd om informatie te stelen en netwerken plat te leggen. Hij verwijst naar een eerdere aanval op de spoorwegen in Polen, waar Rusland ook verantwoordelijk voor wordt gehouden. Volgens Frankrijk werden dit soort operaties uitgevoerd door de Russische inlichtingendienst FSB en werden bijvoorbeeld ook Franse ministeries hier slachtoffer van. Frankrijk zou echter de capaciteit hebben om die aanvallen op tijd te detecteren en de verdediging tegen cyberaanvallen hebben versterkt.
De minister zegt ook sancties op te leggen aan negen individuen en vier andere entiteiten die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanvallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

192329751_m

Wie als AOW’er gaat samenwonen, levert bijna 500 euro per maand in. Samenwoonboete houdt duizenden senioren gevangen in een te grote of ongeschikte woning.

158305867_m

Zo gigantisch duur is het om heen en weer naar Zuid-Frankrijk te rijden

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

shutterstock_2746071299

Koffie blijkt verrassende bondgenoot voor de lever – zelfs zonder cafeïne

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

Loading