Uitbater snellaadstations Fastned ziet verlies en omzet stijgen

AMSTERDAM (ANP) - De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's Fastned heeft het nettoverlies in de eerste helft van dit jaar zien oplopen tot 11,4 miljoen euro, 11 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet ging met 45 procent omhoog tot 37,8 miljoen euro, maakte het bedrijf donderdag bekend.

Fastned wijdt het verlies aan voortdurende hoge investeringen om uit te breiden. Het bedrijf profiteert van de "aanhoudende sterke groei" van het elektrische wagenpark in Europa. "Met meer dan vijfhonderd verkregen locaties en 318 operationele stations liggen we beter dan ooit op schema om in 2030 een netwerk van duizend stations te hebben", zegt Michiel Langezaal, topman van Fastned in een toelichting.

In het afgelopen halfjaar kwamen er 22 laadstations bij, waarvan acht in Nederland. Het aantal actieve klanten nam met bijna 50 procent toe tot ruim 411.800.