Beurswaakhond VS deelt opnieuw boetes uit om slordige WhatsApps

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft opnieuw forse boetes uitgedeeld aan banken die slordig omsprongen met berichten van medewerkers. Daarmee komt het totaal aan boetes in het zogenoemde WhatsApp-onderzoek op bijna 2,5 miljard dollar.

Het onderzoek loopt al enkele jaren. Financiële bedrijven zijn verplicht de communicatie van medewerkers nauwlettend in de gaten te houden. Toen werknemers tijdens de corona-uitbraak thuis gingen werken, werd de controle op elektronische berichtendiensten zoals sms en WhatsApp minder streng. De SEC heeft hiervoor 26 financiële instellingen beboet, waaronder Royal Bank of Canada, Bank of New York Mellon en Ameriprise Financial. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 400 miljoen dollar.

Dat bedrag komt bovenop de ruim 2 miljard dollar die grote banken al eerder in hetzelfde onderzoek aan schikkingen hebben betaald. Het ging onder meer om Barclays, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS en Morgan Stanley.

Financiële bedrijven moeten communicatie waarbij hun bedrijf betrokken is opslaan. Zelfs directieleden bleken zich hier niet aan te houden. De banken hebben hun fouten toegegeven en beterschap beloofd.