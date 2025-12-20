Uitgeverij laat spullen met Nederlandse tekeningen van Temu halen

AMSTERDAM (ANP) - Het Chinese verkoopplatform Temu heeft op verzoek van Nederlandse uitgeverijen tientallen producten van de website verwijderd met afbeeldingen uit populaire Nederlandse kinderboeken. Singel Uitgeverijen, dat onder meer boeken over Jip en Janneke en Woezel & Pip uitgeeft, heeft zaterdag een bericht hierover van De Grote Vriendelijke Podcast bevestigd.

Temu verkocht onder meer dekbedhoezen, handdoeken en kleding met daarop afbeeldingen van Jip en Janneke, Woezel & Pip en Dikkie Dik. Maar voor het gebruik van de afbeeldingen is niet betaald. Daardoor schendt Temu het copyright van de makers.

"Steeds vaker en steeds brutaler worden de illustraties zonder toestemming gebruikt door derden, die met hun producten inbreuk maken op onze auteurs- en merkrechten", zegt directeur Paulien Loerts van Singel Uitgeverijen. "En die producten laten veelal kwalitatief zeer te wensen over." Ook Gottmer Uitgevers Groep, die de rechten van Dikkie Dik beheert, laat weten dat "wij dit blijven monitoren".