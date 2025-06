Uitstoot nieuwe auto's in Europa voor het eerst in jaren gestegen

BRUSSEL (ANP) - De jarenlange daling van de CO2-uitstoot van nieuwe auto's in Europa lijkt te zijn gestokt. Vorig jaar stootten nieuwe personenauto's gemiddeld 106,8 gram CO2 per kilometer uit, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Europees Milieuagentschap (EEA) waarover de Belgische krant De Tijd eerder berichtte. In 2023 stootten auto's in de Europese Unie, Noorwegen en IJsland gemiddeld 106,4 gram CO2 per kilometer uit.

Tussen 2019 en 2023 daalde de uitstoot van nieuwe auto's met 28 procent. Dat was volgens het EEA voor het grootste deel te danken aan de groei van het elektrische wagenpark in de EU, dat groeide tot een marktaandeel van bijna 24 procent.

Nederland was vorig jaar volgens voorlopige EEA-cijfers een van de koplopers met schone nieuwe auto's, met gemiddeld 65,3 gram CO2-uitstoot per kilometer. Alleen Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland deden het beter. Het gaat hier om nieuw verkochte auto's, dus het effect van tweedehands wagens is niet meegerekend.