Doden bij zware aanval op Kyiv

KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft afgelopen nacht een grote droneaanval uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Daarbij zijn volgens de Oekraïense autoriteiten zeker vier doden gevallen.

Burgemeester Vitali Klitsjko meldt dat er twintig gewonden zijn, van wie er zestien in het ziekenhuis liggen. Er zou onder meer een appartementencomplex zijn geraakt. Daarnaast is het metro- en treinverkeer stilgevallen door schade aan de sporen. Lokale journalisten melden zware ontploffingen in de stad.

Ook andere Oekraïense steden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag bestookt met drones. In de westelijke stad Ternopil zijn industriële faciliteiten en infrastructuur geraakt waardoor een deel van de bevolking zonder stroom zit. In het noordwestelijke Loetsk raakten vijf mensen gewond bij een aanval op woningen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdag na een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin aan dat Rusland met een antwoord zou komen op een Oekraïense droneaanval.