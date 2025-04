Uitzendbranche sluit cao-akkoord met kleine vakbond

AMERSFOORT (ANP) - Werkgeversorganisaties voor de uitzendbranche hebben een cao-akkoord gesloten met de relatief kleine vakbond LBV. Grotere bonden deden niet mee aan de gesprekken die leidden tot het akkoord over de cao voor 2026 tot en met 2028, meldt uitzendbrancheorganisatie NBBU.

Werkgeversorganisaties ABU en NBBU hebben met LBV afgesproken dat uitzendkrachten vanaf 1 januari 2026 precies dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als vaste medewerkers van opdrachtgevers. Dat is naar verwachting vanaf die datum ook wettelijk verplicht door een nieuwe wet over uitzendwerk.

FNV bevestigt niet betrokken te zijn geweest bij de gesprekken over de cao voor de uitzendbranche, waar honderdduizenden mensen in werken. Volgens bestuurder Karin Heynsdijk wilde de grootste Nederlandse vakbond wel meepraten over een cao voor de sector, maar niet samen met LBV. FNV vindt namelijk al jaren dat die bond niet onafhankelijk is en werknemers onvoldoende vertegenwoordigt, iets wat de LBV eerder bestreed.