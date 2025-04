Oever Valkenburgse Meer blijft afbrokkelen, oorzaak nog onbekend

LEIDEN (ANP) - Nog altijd blijft de oever van het Valkenburgse Meer bij Leiden afbrokkelen. Volgens een woordvoerster van het Hoogheemraadschap van Rijnland vallen door de wind en de beweging van het water nog steeds stukjes grond in het meer. Vorige week dinsdag zakte aan de zuidzijde van het meer een flink deel van de oever het water in, over een lengte van ruim 200 meter.

Het onderzoek naar de oorzaak hiervan heeft nog geen duidelijk antwoord opgeleverd. "De eerste resultaten zijn binnen, maar die zijn heel technisch. We kijken nu met deskundigen hoe de cijfers geduid moeten worden", aldus een woordvoerster van het hoogheemraadschap. Ze verwacht dat begin volgende week meer duidelijk is over "de oorzaak en gevolgen".

Het Valkenburgse Meer wordt al tientallen jaren gebruikt voor zandwinning. Mogelijk heeft het weghalen van zand ertoe geleid dat de oever bezweek.

Sinds vrijdagmiddag geldt een noodverordening op en om het meer, omdat de situatie onveilig is.