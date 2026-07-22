Uitzendbureau Randstad eindigt fors hoger op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Randstad was woensdag een grote winnaar op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het uitzendconcern maakte een koerssprong van 13,9 procent en eindigde daarmee bovenaan de middelgrote fondsen.

Eerder op de dag kwam Randstad met kwartaalresultaten. Het uitzendbureau wist de afgelopen maanden weer te groeien na een periode van omzetdaling. De nettowinst nam flink toe. Topman Sander van 't Noordende zei er alle vertrouwen in te hebben dat het bedrijf de rest van het jaar vooruitgang blijft boeken.

De AEX-index steeg 0,4 procent tot 1100,81 punten. Dinsdag sloot de hoofdindex 0,6 procent hoger. De MidKap klom mede dankzij Randstad 1,9 procent naar 1092,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten plussen tot 1,3 procent zien.