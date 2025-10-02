ECONOMIE
Eerste prioriteit kabinet is terughalen activisten Gaza-vloot

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 18:33
anp021025186 1
DEN HAAG (ANP) - Voor het kabinet is "de eerste prioriteit" het terughalen van de Nederlandse activisten van de Global Sumud Flotilla die zijn opgepakt door Israël. Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft donderdag nog de Israëlische autoriteiten gevraagd de opvarenden goed te behandelen en snel te laten gaan, zei hij in een debat in de Kamer.
Er is volgens hem nog "veel onduidelijk" over de actie tegen de vloot. Over de "illegaliteit" van hun optreden zal volgens hem later worden gesproken met de Israëliërs. De Israëlische marine onderschepte de vloot bestaande uit tientallen boten en arresteerde de opvarenden, die humanitaire hulp wilden brengen naar de Gazastrook.
De hulp aan boord van de vloot is niet meer dan symbolisch, aldus Van Weel. Hij snapt de "nobele intentie" van de actievoerders, maar alleen het openen van grenzen met de Gazastrook brengt echt verlichting, zei hij. Vermoedelijk zijn veertien Nederlanders aangehouden. Zij krijgen consulaire hulp.
