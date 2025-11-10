Ultimatum aan Nederlandse rederijen om beloning zeevaarders

DEN HAAG (ANP) - De Stichting Equal Justice Equal Pay stelt een ultimatum aan Nederlandse rederijen over de ongelijke beloning van zeevaarders uit Indonesië en de Filipijnen op Nederlandse schepen. De stichting wil dat rederijen gehoor geven aan een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens uit augustus. Daarin oordeelde het college dat Filipijnse en Indonesische zeevaarders worden gediscrimineerd als het gaat om hun beloning. Zij ontvangen aanzienlijk minder loon dan hun Europese collega's aan boord.

Als de reders binnen drie weken geen actie ondernemen, volgt een rechtszaak. De stichting zegt deze week een brief te sturen aan ongeveer zevenhonderd rederijen met de eis een einde te maken aan de "structurele ongelijke behandeling" van Filipijnse en Indonesische zeevaarders en compensatie voor "onderbetaling". Ook aan de Nederlandse staat en andere partijen in de sector wordt een ultimatum gesteld om het volgens de stichting "achterhaalde" beloningssysteem te moderniseren.