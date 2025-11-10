Yeşilgöz: formatie beginnen met D66, CDA en VVD is een optie

DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz ziet een formatie met in eerste instantie alleen D66, CDA en VVD als een mogelijke optie. "Dat zou kunnen", liet de VVD-leider desgevraagd weten na afloop van een gesprek met verkenner Wouter Koolmees. Al voegde ze eraan toe dat een formatie van vier of vijf partijen haar voorkeur heeft.

De liberaal herhaalde dat ze liever geen minderheidskabinet wil, maar "voor elke variant" openstaat.

Volgens Yeşilgöz kan er voor de kerst een nieuw kabinet zijn, iets waarvan Koolmees vrijdag de kans nog klein inschatte omdat er volgens hem "her en der blokkades zijn voor samenwerking". Volgens Yeşilgöz zijn er echter helemaal geen blokkades. Ze hoopt en "gaat ervan uit" dat andere partijen openstaan voor een "centrumrechts kabinet". Waarop ze dit baseert, is niet duidelijk. Ze vertelde namelijk niet gebeld te zijn afgelopen weekend en "geen nieuwe geluiden" te hebben gehoord. Ook het gesprek met Koolmees heeft volgens haar geen nieuwe inzichten opgeleverd.